Brasil empieza a vacunar a su población contra el Covid-19

Rio de Janeiro, el estado proporcionalmente más afectado por la pandemia, prevé las primeras inmunizaciones junto a la estatua del Cristo Redentor, que domina la ciudad.

El Gobierno de Brasil adelantó para este lunes el lanzamiento de su campaña nacional de vacunación contra el coronavirus (Covid-19), después que el estado de Sao Paulo, en abierto desafío al presidente Jair Bolsonaro, iniciara el domingo la inoculación sin esperar la orden de largada.

“Después de oír a los gobernadores, llegamos a la conclusión de que hoy mismo distribuiremos las vacunas a los estados” y que estos “podrán empezar a vacunar” de inmediato, dijo el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, que inicialmente preveía iniciar el proceso el miércoles, con la vacuna china Coronavac aprobada para uso de emergencia.

En Amazonas, golpeado por una segunda ola de la pandemia, el cargamento debe llegar al final de la tarde, y las vacunaciones empezarían el martes.

Un centenar de personas fueron inmunizadas el domingo en Sao Paulo, y el proceso se prosiguió desde las primeras horas del lunes en el Hospital de Clínicas de la capital económica del país, centrada en los profesionales de salud.

“Estoy emocionada y me gustaría que todos los brasileños tuviesen ahora acceso a esta vacuna”, dijo llorando Katia Pereira, una enfermera de servicios infantiles, tras recibir el inmunizante.

