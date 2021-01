Eiza González comparte foto con famosa actriz tocándole un seno

Tras la imagen, han comenzado a salir los rumores de que la actriz mexicana comenzó un romance con esta mujer por la forma en que la mira.

Cada vez que Eiza González aparece en las redes sociales logra ser el centro de la atención, ahora más después de una foto que ella compartió y se hizo viral.

La actriz mexicana subió a su Instagram una imagen acompañada nada más y nada menos que de su colega Rosamund Pike.

Tras esto, comenzaron a circular los rumores de un posible romance. La también cantante de 30 se observa muy cariñosa con la rubia mujer, quien además le agarra uno de sus senos.

Además, los usuarios aseguran que la mira con ojos de enamorad ay para ser más evidente colocó un mensaje llamativo.

Los fans no pudieron contener su felicidad de ver a estas dos hermosas mujeres juntas y no dudaron en dejarle algunos comentarios.

Hace unos días, la protagonista de películas como “Bloodshot”, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y “Alita: Battle Angel” se convirtió en tendencia en Twitter después de brindar unas declaraciones en inglés, hecho que no fue muy bien tomado por sus seguidores en México.

En el video se puede escuchar que Eiza González, en inglés, le pide a una persona que la graba que tome su distancia, por lo que argumentó que también evitó detenerse a dar entrevistas para evitar ser contagiada de Covid-19.

Muy molesta acusó al programa “El Gordo y la Flaca” de haber editado el video para hacerla quedar mal, y compartió lo que ella dijo era el video original.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021