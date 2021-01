Bárbara de Regil muestra foto cuando tuvo a su hija a los 16 años

La actriz compartió una inédita imagen, por primera vez, del día que se convirtió en madre, cuando apenas era una adolescente.

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las mujeres más populares de la farándula mexicana tras protagonizar el exitoso proyecto “Rosario Tijeras“.

Así también lo ha hecho gracias a su espectacular figura. Además de revelar rutinas de ejercicio y consejos motivaciones.

La actriz constantemente comparte con su público una de las facetas que más disfruta, la de ser madre. Y en esa faceta es con la que ha dejado a sus fans con la boca abierta.

Hace unos días, la actriz compartió una foto del día que se convirtió en mamá adolescente, teniendo a penas 16 años.

Ella ha expresado en más de una ocasión lo difícil que fue, pero que a pesar de ello está muy agradecida con la vida por haberle dado el privilegio de ser madre.

“A los 16 años me convertí en mamá soltera. No tuve el apoyo de un hombre, pero eso si ,mi mamá como en la foto siempre ahí. Cuando me quede “sola” pensaba que “necesitaba” a una pareja para ser feliz , pero no”, escribió.