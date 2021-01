Gracias a su mini bikini, Rihanna deja ver candente tatuaje escondido

La cantante ha estado enfocada en toda su línea de lencería y por eso puso en pausa su carrera, pero eso no es impedimento para hacer arder las redes con su sensualidad.

Rihanna ha demostrado ser una mujer multifacética y muy talentosa, más ahora en su faceta de empresaria.

Aunque el 2020 fue un año bastante caótico, para la cantante no fue tanto, pues se ha mantenido muy ocupada en su marca de lencería, algo que le ha encantado a sus fans.

Por eso no es una sorpresa que la cantante aparezca en las redes sociales con prendas de este tipo al puro estilo de Celia Lora, quien ha sido considerada una diosa del encaje.

Y fue una de sus recientes publicaciones la que acaparó toda la atención en Instagram, pues aparece con mini bikini de su maraca Savage X Fenty que dejó muy poco a la imaginación.

El atuendo es de color rojo con blanco y con estampado de cerezas, mientras carga un par de bolsos pequeños. Sin embargo, las miradas se enfocaron en el sexy tatuaje en la cadera.

La respuesta de sus fans fue inmediata, pues la imagen superó los 5 millones y medio de likes, además de que le llovieron infinidad de comentarios donde le expresaron su cariño.

Sin duda, cuando lance un nuevo material, será todo un éxito, pues esto ha venido a incrementar su popularidad.

Se disculpa con la cantante

En noviembre del 2019 se filtró una canción de Eminem, donde el rapero parece apoyar en un verso a Chris Brown, quien agredió gravemente a Rihanna en el 2009, siendo uno de los casos de violencia doméstica más comentados en el mundo del entretenimiento.

Todos los fans estaban desconcertados, pues ambos artistas han trabajado juntos en canciones muy exitosas como ‘Love the way you lie’, ‘The monster’ y ‘Numb’.

El rapero afirmó en una entrevista con SiriusXM que no sabe cómo se filtró, pero no recuerda nada sobre cantarla. “No tengo ningún recuerdo de siquiera haber hecho ese verso. El esquema de la rima ni siquiera me suena familiar. Así que creo que me tomaron con la guardia baja. Yo estaba como, ‘¡¿Qué carajo ?! ¿Dije eso?'”

Ahora, para su nueva canción “Zeus”, inmortalizó sus disculpas con un verso 100% de su autoría.

