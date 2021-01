Así luce Yuliana Martínez, ganadora de “La Voz” tras perder 200 libras

Hace un par de años, la cantante se sometió a un bypass gástrico para cambiar su aspecto y hasta ahora ha impactado a todos con su sexy figura.

Fue en la quinta temporada de “La Voz México“, cuando era producido por Televisa, Yuliana Martínez se coronó como la indiscutible ganadora gracias a su impresionante voz.

La cantante había elegido a J Balvin como su coach, sin imaginar que sería él, el artífice para ella comenzara con su transformación.

En ese entonces, lucía con un evidente sobrepeso, que nunca fue impedimento para alcanzar su sueños, pero al parecer ella ya no estaba cómoda con su salud, por lo que decidió hacer un cambio.

Para lograrlo, no solo entró a un programa para bajar de peso, también se sometió a un bypass gástrico, con el que iniciaría todo.

Todo su esfuerzo ha valido la pena pues hasta ahora la logrado bajar nada más y nada menos que 90 kilos (200 libras), victoria que presume orgullosa en sus redes sociales.

La inspiración de la cantante

La talentosa Yuliana Martínez ha contado en todo momento con el apoyo de su coach y ahora gran amigo J Balvin, quien incluso al darse cuenta del conflicto que le causaba su peso, le ofreció ayudarla.

“Recuerdo cuando empecé a querer bajar de peso. Hablando un día con José, él me pregunto que si lo hacía porque así lo quería yo o no? Jamás había escuchado a alguien hacer la pregunta de ese modo. Todos me aconsejaban bajar de peso o hacían comentarios fuertes de mi cuerpo pero NADIE se había tomado la molestia de preguntarme si eso era algo que YO quisiera. Cuando lo pensé bien y en todos los beneficios que eso me traería, José siempre me impulsó…”, escribió en uno de sus posteos.

Durante una entrevista contó que padecía problemas de tiroides, sufrió un preinfarto y estaba cerca de tener diabetes, por lo que decidió someterse a la cirugía, con el que bajó drásticamente de peso en 18 meses.

En sus publicaciones no deja de mencionar a J Balvin, quien ha sido su fuente de inspiración en todo este difícil proceso.

“Encontré a un ser que me demostró lo capaz que era sin conocerme tanto. Su nombre era José, sí, él me cambió la vida. @jbalvin ❤️ #maestro #jbalvin #loveyou #bigbrother #couch #teamo❤”.

