Kim Kardashian y Kanye West se divorcian tras 6 años de matrimonio

La pareja lleva varios meses enfrentando una crisis matrimonial y se dice que la empresaria ya contrató a la abogada de las estrellas Laura Wasser para realizar la negociación.

Kim Kardashian puso punto y final a su matrimonio con Kanye West después de un año lleno de turbulencias en la que el padecimiento de bipolaridad de él puso en jaque la estabilidad de su familia.

La Navidad de la familia Kardashian-Jenner transcurrió y los fans de la empresaria nunca observaron ni una fotografía de su esposo en las publicaciones de sus redes, lo que confirmaba que la pareja ya no compartía momentos importantes.

People en Español publicó que ellos “vivían vidas separadas”, dejaron claro que el matrimonio de seis años se derrumbaba sin vislumbrarse una salida al conflicto.

Recordemos que este se inició públicamente cuando el cantante manifestó su decisión de lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos.

Los episodios de arrebato emocional que mostró para ese entonces generaron miles de titulares en los medios de comunicación en los que hablaban de la grave crisis de salud mental que enfrentaba.

La empresaria contrata a la mejor

Según una fuente de la revista PageSix, Kim Kardashian tomó la decisión de separarse e iniciar el camino del divorcio.

“Lo mantienen discreto, pero ya está”, reveló la fuente al hablar de lo que ya es inminente, publicó el Daily Mail.

Esa misma fuente agregó que la famosa integrante del reality show ‘Keeping Up With The Kardashian’, “había tratado de ayudar a su esposo durante sus problemas de salud mental”, a lo que sumó la sentencia fulminante: “Ella ha crecido mucho y ha tenido suficiente”.

La socialité ha contratado a la famosa abogada Laura Wasser, quien será la encargada de iniciar el proceso de divorcio y de establecer los acuerdos a los que deberán llegar para encontrar una separación sin conflictos en un matrimonio con 4 hijos en común y bienes millonarios.

Medios reportaron que el rapero se había mudado a su lujoso rancho valorado en 14 millones de dólares, ubicado en Wyoming.

