VIDEO. La reacción del clan Kardashian-Jenner al enterarse de la infidelidad de Tristan

Al parecer es Kim Kardashian la encargada de transmitir las noticias a sus hermanas, esta vez excluyó a Khloé Kardashian.

Ella se enteró de la infidelidad de Tristan Thompson mientras estaba en el estudio para grabar los confesionarios del reality.

Cuando envía la información a Kendall Jenner, la lee en voz alta a Scott Disick, quien la está conduciendo en ese momento. "Detente, esto es bastante serio, ¿no?", dice ella, mientras él pregunta. "¿Es seguro,?"

"Estoy en shock ahora mismo, no sé qué decir", dice Kendall. "Qué idiota. Ella ya sabe y no responde los mensajes. Oh, Dios mío, voy a llorar por ella".

Kylie Jenner es la que realmente le cuenta la historia a Khloé.

"Yo fui la que se le dijo", agrega. "No quería herir sus sentimientos, pero sentí que debería escuchar a uno de nosotros en lugar de a internet".

Por su parte Kourtney dice que no podría imaginarse estar en lo zapatos de se hermana, esa noticia le impactó y le causó disgustó.

Por su parte la empresaria expresó en Twitter que sabía que ese fatídico episodio se transmitiría esta semana y que revivirlo sería difícil.

Sadly, it will. I signed up to show the for the good and the bad, right? The bad is very hard to relive but it’s life

— Khloé (@khloekardashian) 29 de octubre de 2018