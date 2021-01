FOTOS. Aracely Arámbula calienta las redes con su candente desnudo

La actriz posó para el lente del famoso fotógrafo Uriel Santana en una impactante sesión donde dejó ver su perfecta anatomía sin nada de ropa.

Aracely Arámbula compartió con sus seguidores una fotografía en blanco y negro en donde posó completamente desnuda.

Como era de esperarse, la imagen sorprendió a todos los fans y logró incendiar todas las redes sociales. Sin embargo, esta toma no fue la única que le hicieron a la intérprete.

El retrato de la actriz, que se viralizó en redes sociales, fue trabajo de Uriel Santana, un fotógrafo que ha trabajado con algunas celebridades y personalidades muy importantes de la televisión mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de URIEL SANTANA (@urielsantanafoto)

Kate del Castillo, Galilea Montijo, Anahí, Maite Perroni, Barbara Mori, Angelique Boyer y Belinda son algunas de las artistas que han posado para el lente del talentoso artista.

Desde su cuenta de Instagram, el célebre fotógrafo, originario de Guadalajara, compartió otras tomas. En estos retratos, también en blanco y negro, ella posó sentada con las piernas cruzadas mientras juega con su icónica cabellera rubia y mira directamente a la cámara.

“Ara… en cuerpo y alma. Arrancando el 2021 con un gran sueño que por fin está a nada de volverse realidad. (…) Gracias siempre. Cuando crees en ti, nada ni nadie te puede detener. Nunca lo dudes. Te adoro”, escribió Uriel para acompañar la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᒍOᖇGE ᗷEᒪTᖇᗩᑎ (HAIR STYLIST✂️) (@jorgebeltranhair)

Sensualidad e la actriz

Paralelamente, Jorge Beltrán, el estilista responsable del peinado subió un detrás de cámaras del shooting. Desde su cuenta oficial de Instagram, mostró un video fulminante de ‘La Chule’ mientras posaba para ser retratada.

Reposando en el piso, Aracely Arámbula pasó los dedos entre su cabello mientras la cámara registra todos sus movimientos.

Ella no dudó ni un segundo en mostrar su espectacular belleza y figura. La fotografía en blanco y negro que compartió la artista de telenovelas desde su cuenta oficial de Instagram llegó a más de 280 mil likes, y continúa recibiendo el amor del público.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar”, escribió la actriz mexicana en la publicación, “que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula)

