Conoce la dieta exprés de Kim Kardashian para bajar después de las fiestas

La socialité combina una tabla de ejercicios impuesta por la entrenadora Melissa Alcantara y una buena alimentación para tener como resultado su espectacular figura.

Es fácil dejarse llevar por las tentaciones que se presentan durante las fiestas decembrinas. Pero si estás intentando bajar de peso, no te prives de lo que te gusta y haz lo que hizo Kim Kardashian.

Gracias a sus prominentes curvas, la socialité consiguió marcar un antes y un después en la sociedad, derribando los cánones de belleza que impone la industria de la moda.

Pero desde que decidió convertirse en madre su cuerpo cambió, especialmente durante el embarazo del pequeño Saint.

Allí engordó más de 30 kilos (60 libras) y se sometió a estrictas y peligrosas dietas para conseguir bajar de peso en un tiempo récord.

Su mejor arma

La obsesión por recuperar su figura no la ha abandonado. ¿Su secreto? Constancia, ejercicio y una buena alimentación con el apoyo y supervisión de Melissa Alcantara.

“Estaba echando un vistazo a diferentes perfiles de Instagram y, de repente, di con una entrenadora que me sobrecogió, porque había ganado más de 30 kilos durante el embarazo. Melissa me inspira muchísimo, quiero conocerla y ver si podría entrenarme.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Alcantara (@fitgurlmel)

Me conformaría con lograr ser el 10% de lo que ella es. Tengo que tener este estilo de vida”, le confesaba Kim a Kris Jenner en Keeping Up With The Kardashians.

Ella y su hermana Khloé viajaron a Nueva York para conocerla y ella les explicó que su alimentación se basa en simplificar las comidas, sin utilizar ingredientes imposibles usando alimentos frescos y de gran calidad.

Las comidas

Desayuno

Una tortilla, huevos y una cucharada de yogur griego

Una tortilla, huevos y una cucharada de yogur griego Almuerzo

100 gramos de pollo, una taza de arroz blanco o 140 gramos de camote.

100 gramos de pollo, una taza de arroz blanco o 140 gramos de camote. Cena

Una taza de quinoa o de arroz blanco y pollo o ternera.

Cuando de hambre entre comidas puedes consumir salmón con guisantes.

Antes de dormir se toma una cucharada de proteína con leche de almendras sin azúcar, espinacas, canela y un poco de mantequilla de cacahuete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Los ejercicios

4 series de entre 12 y 15 repeticiones de femoral tumbada en máquina.

” ” de glúteo con polea en banco.

” ” por pierna de zancadas en movimiento con peso.

” ” de peso muerto.

” ” de patada de glúteo en máquina.

3 series de 20 repeticiones en la máquina de abductores.

4 series de entre 20 y 30 repeticiones de gemelo de pie con mancuernas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

(Visited 168 times, 168 visits today)