Este año, Lizbeth Rodríguez protagonizó el escándalo más grande entre youtubers

Hace más de siete meses, la expresentadora de "Exponiendo Infieles" afirmaba la infidelidad del youtuber, asunto que hasta la fecha sigue dando de qué hablar.

En abril de este año, Lizbeth Rodríguez sacó a la luz un video para comentar que Juan de Dios Pantoja le era infiel a Kimberly Loaiza. Ante su publicación, la famosa pareja se separó.

Tras el escándalo, la youtuber recibió hasta amenazas de muerte por parte de los seguidores de Loaiza y de Juan de Dios.

En ese momento debido a las críticas hacía Rodríguez y las amenazas e insultos hacia su persona, la famosa compartió otro video llorando.

Ahora, Juan de Dios Pantoja y Loaiza están de nuevo juntos, se han casado y están en la espera de su segundo hijo. El hecho ha generado millones de felicitaciones y muchos mensajes hacia Lizbeth Rodríguez que no pudo lograr separarlos.

Lanzan videoclip musical

El 16 de diciembre, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, juntos con el Team Fénix, lanzaron un videoclip en donde se burlan de Lizbeth Rodríguez y el jefe de Badabun.

Ante el hecho, muchos fans de Rodríguez comentaron que ella tenía una serie de fotografías íntimas de Loaiza y se preguntaban si ahora por venganza las sacaría a la luz.

Lizbeth comentó: “Para la tranquilidad de todos ustedes les informo que yo no tengo nada en mi poder y la verdad me interesaría como ya dejar ese tipo de acusaciones de lado, no veo el objeto, no veo esa manera equívoca de intentar llamar mi atención, pero pues pueden estar tranquilos amigos…”

Por el momento, las críticas hacia la youtuber aumentan por lo que este hecho ha sido calificado como el más polémico del año entre youtubers.

(Visited 1 times, 1 visits today)