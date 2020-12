“No es buena mamá”, destrozan a Hanna de Ha-Ash por terrible descuido con su bebé

La famosa cometió tremendo descuido al estar concentrada en su celular y casi se le va el carruaje con todo y su bebé.

Hanna comprobó que ser madre no es una tarea fácil y en cuestión de segundos puede pasar un accidente. Sin embargo, lo que molestó a muchos de sus seguidores es que Ha-Ash lo tomó con gracia.

En junio de este año, Hanna Nicole se convirtió en mamá por primera vez. Mathilda, como se llama la pequeña, fue recibida con gran amor por parte de la familia y también los seguidores del dueto, quienes llenaron las redes de halagos y mensajes de bendiciones.

Fue en diciembre de 2019 cuando la hermana de Ashley sorprendió a sus fans con la noticia de que se convertiría en mamá al lado de su pareja Juan Carlos Herrera, con quien se casó en el 2016.

Terrible descuido

A través de un video que las famosas compartieron en sus redes sociales, se puede ver como Hanna llega a su casa y mientras graba con su teléfono y abre la puerta, el carruaje de su hija comienza a moverse hacia atrás. En cuestión de segundos, Hanna se percata del hecho y corre para alcanzar a su bebé.

“Día 191 y Mathilda sigue viva”, comentaron en la publicación.

“Confirmen que todos somos Mathilda queriendo huir de este 2020”, “Momento en el que entiendes por que Ashley dijo en la entrevista que Hanna le enseñaba por qué NO ser mamá”, “Mathilda tendrá tantas anécdotas que contar”, “Esto no es un chiste pudo pasar un accidente terrible”, “Nunca te concentres mucho en el celular cuando estás con tu bebé”, “Menos mal lo tomas como bromas, muchas no han tenido esa suerte”, “Nunca el celular cuando tienes un bebé”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

A pesar de las críticas, muchas mamás se sintieron identificada y le enviaron consejos para que no vuelva a pasar lo mismo.

