Miley Cyrus invita a una cita a una de sus fans a través de TikTok

La cantante respondió ante el pedido de una de sus seguidoras, pero lo hizo proponiendo una cita; la chica no dudó en escribir lo encantada que estaría de salir con ella.

En los últimos días, Miley Cyrus ha estado bastante activa en TikTok, respondiendo las solicitudes de sus fans y sobre todo le interesa saber qué opinan sobre su nueva música.

La cantante se ha dedicado a dejar comentarios en los videos de sus seguidores y uno de ellos en concreto, compartido por una usuaria que se identifica como @elblakee, ha conseguido llamar poderosamente su atención por motivos evidentes.

En dicha grabación, se puede ver a una joven muy atractiva bailando al ritmo de su tema “Plastic Hearts”, que ha grabado en colaboración con Dua Lipa.

La chica le decía que estaba dispuesta a tatuarse lo que ella le pidiese: “Si Miley me deja un comentario, me haré el tatuaje que ella quiera.”

De inmediato vino la respuesta de la estrella: “¿Qué te parece el lugar y la hora de nuestra primera cita?”. A lo que ella dijo: “Me encantaría salir contigo cuando sea”.

Por el momento no está claro si finalmente las dos se han animado a llevar su coqueteo de la esfera virtual a la vida real, fijando una fecha para su hipotético encuentro.

El corazón de la cantante

En una entrevista que dio en el Show de Howard Stern, Miley Cyrus decidió compartir lo que la empujó a casarse y eventualmente divorciarse de Liam Hemsworth.

A pesar de esto, explicó que no estaba segura de si se casaría o no. No obstante, esta decisión cambió cuando el hogar que la pareja compartía, se incendió.

“Estuvimos juntos desde los 16. Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente pensamos que íbamos a casarnos, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú todo cambió”.

La también actriz explicó que toda su vida se encontraba dentro de esa casa de Malibú, por lo que fue un shock cuando se dio cuenta de que en realidad había perdido todo lo material.

“‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo. Y realmente lo amo y lo amo mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”, agregó la cantante.

