Maddison Brown rompe el silencio y habla de su supuesto romance con Liam Hemsworth

Después de ser captada en varias ocasiones con Liam Hemsworth, Maddison Brown está en el ojo del huracán. La supuesta relación de los actores ha causado gran expectativa entre los seguidores.

Recientemente, la actriz de “Dynasty” dio una entrevista al sitio Confidential, donde finalmente fue cuestionada sobre su relación con el actor de “The Hunger Games”.

A través de dicha entrevista, la actriz se mostró tajante sobre su decisión de mantener su relación con la ex-pareja de Miley Cyrus privada, pues, cuando se le preguntó por éste, Maddison expresó “No voy a responder esa pregunta, tengo una regla sobre no hablar de mi vida privada”, señaló la actriz.

Sin embargo, tal respuesta no detuvo al entrevistador, y al notar su insistencia, Maddison respondió “De nuevo… Entiendo desde un punto objetivo que la gente esté interesada”, continuó la actriz, “Realmente lo entiendo, está en la naturaleza humana… Todos quieren saber el ‘chisme’; no me molesta y no le tomo mucha importancia; pero he sido tajante al mantener mi privacidad. He dejado en claro que quiero mantenerlo privado”, expresó Brown.

¿Amistad o amor?

Desde que Liam Hemsworth rompió lazos con Miley Cyrus y anunció su divorcio el pasado mes de Agosto; el actor ha mantenido un perfil bajo ante los ojos del público, pues se ha centrado en su carrera actoral, y no ha estado muy activo en redes sociales.

Sin embargo, dos meses después de su divorcio, comenzaron a circular en internet fotografías del actor en donde aparecía besándose con Maddison Brown, lo que confirmaba por completo su relación, y desde aquel momento, la pareja ha mantenido su romance fuera de la luz pública.

Todo parece indicar que la pareja siempre se esforzará en mantenerlo en privado, debido a la tajante decisión de la actriz.