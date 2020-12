Kim Kardashian paraliza las redes con micro bikini que solo cubre lo necesario

La socialité generó un debate entre sus fans, algunos quedaron boquiabiertos con el tremendo cuerpazo que presume, pero otros notaron algo extraño en su cuerpo.

Kim Kardashian subió la temperatura de sus millones de seguidores en Instagram luego de subir unas imágenes que no dejan nada a la imaginación y donde hace alarde de su cuerpazo.

La socialité aparece posando mientras se sumerge en el jacuzzi de su mansión, luciendo uno de sus más atrevidos atuendos: un sexy microbikini con tanga de hilos en color verde.

La esposa del rapero Kanye West inmediatamente se llenó de elogios y piropos subidos de tono. Sin embargo, un detalle en su cuerpo llamó la atención de sus seguidores.

Pese que algunos de sus fans quedaron fascinado con tan espectaculares fotos, algunos criticaron su figura y el exceso de Photoshop.

El famoso clan han cancelado su ya tradicional fiesta anual de Navidad por primera vez en 42 años, debido al aumento en los casos de coronavirus en California.

“Creo que es la primera vez que no tendremos una fiesta de Nochebuena desde 1978”, agregó.

The Covid cases are getting out of control in CA. So we decided that we’re not doing a Christmas Eve party this year. It’s the first time we will not be having a Christmas Eve party since 1978 🥺I believe. Health and safety first though! Taking this pandemic seriously is a must

— Khloé (@khloekardashian) December 7, 2020