Por primera vez, Adal Ramones revela quien pagó el rescate de su secuestro

El conductor fue secuestrado en 1998, y en una entrevista confesó por qué no quería que Yordi Rosado fuera el encargado de su rescate.

Adal Ramones dio una de sus entrevistas más sinceras, dando a conocer reveladores detalles sobre su vida privada.

Por primera vez, el conductor compartió cómo fue que ocurrió su secuestro y quien fue el responsable de pagar el rescate tras ser privado de su libertad.

Esto ocurrió en 1998, cuando su carrera estaba en la cima y era una de las celebridades más reconocidas en México y Latinoamérica. “Otro Rollo” era el programa que más ingresos generaba para Televisa.

Durante una plática que concedió al programa “La entrevista con Yordi Rosado“, donde dio a conocer que el secuestro lo marcó de forma importante.

Incluso soltó un par de lágrimas cuando se abrió con su excompañero de programa al compartir cómo ocurrió esta situación donde fue víctima de un secuestro.

“Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa. yo dije ‘ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate’; cuando me preguntaron ‘¿quién quieres que se encargue?’ Escogí a Memo del Bosque, fue la mejor decisión de mi vida. Cuando salí, me dijeron ‘qué bien que no fue Yordi’, él hubiera dado todo con tal de rescatarte”, dijo.

Los reveladores detalles del conductor

Yordi mencionó que fue muy complicado para todos en Televisa pues llevaban 4 años de éxito; y resaltó que su Adal Ramones tenía una camioneta Pathfinder verde que “era muy llamativa”, de igual forma, compartió que hacia poco se había comprado un nuevo departamento.

“En ese departamento en la Narvarte, me bajo y me encañonan, una semana estuve secuestrado. Me metieron a mi misma camioneta, yo iba viendo hacia los tapetes”, expresó.

Contó que lo sacaron de la Ciudad de México y empezó a hilar cómo se dio cuenta de que se convirtió en un blanco fácil; pues al parecer le dieron un jugoso contrato como conductor de un evento, hizo un pacto con un famoso antro y además conducía “Otro rollo”.

“Quien realmente pagó lo que pedían ellos fue Emilio Azcárraga. Recibe el mensaje Lalo Suárez y él no me creía porque días antes bromee con él sobre que me habían secuestrado; después les llevó esta grabación a Azcárraga y Pepe Bastón y ellos tres junto con el equipo antisecuestro lograron sacarme de ahí”, expresó Adal.

