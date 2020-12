Niurka cierra el año con su sensual calendario sin ropa

La famosa vedette cubana indicó que las imágenes son "impresionantemente bellas y no pornográficas" y fueron hechas para celebrar sus 53 años de vida.

Niurka presentó su calendario digital 2021 con el que celebra 53 años de vida y busca mostrar a las mujeres que a su edad se pueden mantener bien sin tantas cirugías como ella.

Además, la vedette aprovechó para mostrar las bellezas naturales que existen en México, con el objetivo de promover el turismo con responsabilidad ante la pandemia del Covid-19.

“Ese es el mensaje que yo quiero mandar, más vinculado con la naturaleza y Cancún, tiene escenarios majestuosos, las fotos están impresionantemente bellas”, dijo durante una conferencia en la CDMX.

Aseguró que las fotografías no son nada pornográficas, son muy naturales mostrando su belleza que ha logrado gracias a tratamientos que no son invasivos.

“Hay tratamientos que te transforman y parecen muñecas de plástico por un lado y otros que les desfiguran el rostro y dejan de ser ellas”, dijo la también cantante quien mandará autografiado su calendario a quienes lo adquieran.

La declaración de la vedette

Niurka quiso dejar en claro que lo único que se ha operado de su cuerpo es su parte más íntima haciéndose un rejuvenecimiento como niña de 15 años.

También platicó del bar La Negrita en Mérida donde no la dejaron bailar por las medidas sanitarias y tanto que le gusta mover su cuerpo.

Tuvo que hablar con el gerente del lugar, a quien le sugirió que no tenía problema con las normas sanitarias, pero si hay grupos musicales y no se puede mover el cuerpo, “se te va a vaciar esto y tengo que estar sentada, no puedo sacar la adrenalina del chupe”, apuntó la cubana.

En cuestión del amor, dijo que no ha encontrado a ese hombre que la llene al 100% sexualmente, por ahora con el único que se dejaría querer es con Juan Osorio, el papá de su hijo.

“Es el padre de mi hijo, conozco la intimidad con él, mejor viejo conocido que bueno por conocer, porque tiene una grandeza en su mente y alma. Trabaja con mi hijo, adoptó a Romina en su novela y con eso le digo que me haga lo que quiera para pagarle el favorcito”, indicó.

