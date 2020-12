Niurka comparte sexy foto y la destrozan, “parece hombre” dicen los fans

La vedette cubana subió una foto luciendo un candente sostén dorado, dejando al descubierto sus poderosos atributos, lo que no imaginó fueron las severas críticas.

Niurka Marcos es una mujer que siempre da de qué hablar por sus publicaciones, pero una de las recientes no recibió buenas críticas.

La vedette cubana causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una impactante fotografía en la que aparece presumiendo sus atributos, lo que no resultó del agrado de muchos.

En la imagen se le aprecia posando y sonriendo a la cámara, con poco maquillaje y sin filtro alguno, lo cual sin duda desató una ola de opiniones compartidas.

De forma casi inmediata aparecieron los comentarios por parte de los seguidores de la también actriz, quienes señalaron lo “terrible” que se ve. Algunos fueron más duros y escribieron que parecía hombre.

Hace algunas semanas Niurka Marcos se trasladó a la ciudad de Mérida, Yucatán, para establecerse ahí luego de vivir por muchos años en la Ciudad de México.

La polémica bailarina dio de qué hablar en las redes sociales tras subir un post donde aparece en un centro nocturno de la localidad.

Ella manifestó su inconformidad por los protocolos establecidos en el establecimiento denominado “La negrita”, donde no le permitieron pararse a bailar “ni reírse”.

“En el bar La negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fumes ,bueno eso está bien, no hay pedo con eso, pero no puedo bailar, no puedo reír, no puedes levantarte, no pues nada porque nada más quieren ganar. Culeros”, escribió.