La hermana de Mia Khalifa rompe las redes con ardientes fotos semidesnuda

La joven de 18 años explota toda su sensualidad elevando la temperatura de sus fans en Twitter, donde no tiene problemas de censura.

Con 18 años recién cumplidos, la hermana Mia Khalifa, hizo su debut triunfal en las redes sociales y en plataformas de contenido exclusivo hace algunos meses.

Desde entonces está causando furor entre los cibernautas, quienes han caído rendidos ante la candente figura de la joven libanesa.

Mati Khalifa es el nombre de la hermana menor la ex actriz porno y llegó pisando fuerte dentro del Internet.

Who wants to workout with me? 😈 pic.twitter.com/8b0ZwvRfVC — Mati Khalifa (@KhalifaMati) November 17, 2020

En poco más de 2 meses supera los dos millones y medio de seguidores en Instagram, aún lejos de los 22 millones que acumula su famosa hermana.

La sensual mujer no se anduvo por las ramas y al cumplir los 18 años de edad se decidió por seguir los pasos de su hermana, una de las más seguidas en el mundo del cine para adultos, a pesar de que ella misma reveló que sus experiencias no fueron del todo agradable.

A diferencia de su hermana, ella ha hecho su debut colgando material que casi llega a la censura, además de habilitar cuentas privadas para subir contenido no apto para menores, como en la descripción de su perfil indica.

I think my jacket is too small 🥺💙 pic.twitter.com/eYlbQ19dRC — Mati Khalifa (@KhalifaMati) October 10, 2020

How did you do this weekend?🥰 pic.twitter.com/AJWyIkyWQf — Mati Khalifa (@KhalifaMati) November 23, 2020

La joven sigue los pasos

La ex actriz de cine adulto de origen líbano-estadounidense, Mía Khalifa, cuenta con gran trayectoria en las redes sociales a pesar de tener tan solo 27 años de edad.

Aunque estuvo pocos meses en la industria cinematográfica, la joven no ha podido sacarse la fama que la acompaña y es un gran peso para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mia K. (@miakhalifa)

Conocida es su disputa legal contra BangBros, la red de sitios web para adultos. Hace tres meses que la empresa filtró videos inéditos suyos, lo que generó un revuelo en las redes ya que sus fans juntaron firmas (sin éxito) para poder quitar todo ese contenido de internet.

Pese a la mala experiencia de su hermana, Mati Khalifa insiste con seguir sus pasos y ya tiene su cuenta en OnlyFans.

(Visited 1 times, 1 visits today)