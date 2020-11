Miley Cyrus tuvo una recaída con el alcohol tras varios meses sobria

La cantante decidió expresar públicamente cómo ha sido su lucha durante la pandemia, luego de tomar alcohol.

Miley Cyrus pasó varios meses sobria. Se lo propuso por todo su pasado relacionado con el consumo de alcohol y los problemas que eso le trajo en lo personal y en lo artístico.

Sin embargo, la cantante confesó en una entrevista con el Zane Lowe que durante el confinamiento, como prevención al coronavirus COVID-19, volvió a tomar.

Pero ese impulso que tuvo lo pudo controlar y ya lleva dos semanas sin tomarse una sola gota de licor. Su mente está ocupada en su agenda y eventos actuales.

“Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad… y nunca me sentaría aquí y diría, ‘he estado jodidamente sobria’, si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento”, declaró.