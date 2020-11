Actriz mexicana destapa noviazgo secreto con Alejandro Spetizer

Samadhi Zendejas ha provocado una revolución en las redes tras revelar que duró 4 años de romance con el famoso actor, cuando estuvieron en la novela "Atrévete a soñar".

Sin tanto rodeos, una actriz mexicana confesó que sostuvo un noviazgo de cuatro años con Alejandro Speitzer.

Samadhi Zendejas, quien dio vida a “Amaya” en “Atrévete a Soñar” habló del romance que inició tras participar en la exitosa telenovela infantil protagonizada por Danna Paola, Violeta Isfel y Eleazar Gómez.

La celebridad fue una de las invitadas al programa en Youtube de Omar Chaparro; “Tu-Night”, en donde reveló cómo ella y el actor se enamoraron en los sets de grabación.

“Yo empiezo a hacer esa telenovela siendo fan de todos los que estaban en ella y el chavito que fue mi crush de toda la vida, en la primaria, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, y me dicen ‘vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No me la creía”, recordó muy emocionada.