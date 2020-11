Carlos Rivera cancela su participación en los Latin Grammy por Covid-19

El cantante afirmó sentirse muy triste por la decisión pero "no puedo poner en riesgo a Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio", dijo.

A unas horas de que se lleven a cabo los Latin Grammy 2020, Carlos Rivera canceló su participación, debido a que una persona cercana de su equipo dio positivo a Covid-19.

A través de sus redes sociales, el cantante compartió a sus seguidores la decisión que tomó con tristeza.

“¡Que tal mi gente, aquí con una noticia que me llena mucho de tristeza. Desafortunadamente ayer dio positivo a Covid una persona muy cercana de mi equipo y como saben hemos tratado de ser lo más responsables posibles.

Desde que comenzó esta pandemia fui el primer artista en México que canceló un concierto por cuidar a toda la gente y a la gente que me sigue…”, comentó.

Hace unas semanas, estuvo en los ensayos junto a Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras para conducir la 21 edición de los premios que celebran lo mejor de la música latina, aún sin saber la noticia de su compañero.

“Estoy muy emocionado. Yalitza se ha convertido en una pionera de muchas cosas, es una activista, se le puede llamar así por todo lo que hace para visibilizar y más allá de todo y de dónde venimos cada uno, nosotros celebramos la música que nos viene a humanizar. De hecho, ese es el slogan de los premios este año, ‘La música nos humaniza’”, dijo.

Carlos Rivera señaló que lo más prudente, acatando la normatividad sanitaria, era cancelar su participación y ceder su lugar a Víctor Manuelle.

“En esta ocasión a pesar de que di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza y a todo el equipo que nos rodea, de producción, músicos.

Me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante en este momento es cuidarnos, no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad”, puntualizó.