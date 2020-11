En candente tanga, Yanet García se deja manosear sus atributos

La presentadora compartió una candente video que dejó atónitos a todos sus seguidores, pues en él se ve su trasero en todo su esplendor.

¡Lo hizo de nuevo! Yanet García encendió las redes sociales luego de compartir un video que dejó sin palabras a sus seguidores, pero si con ganas de ver más.

Sabemos que la presentadora aprovecha cualquier oportunidad para presumir el cuerpazo de envidia que tiene, tal como lo hizo recientemente cuando compartió otro de sus secretos para mantener esa impresionante retaguardia.

En el video se le puede ver recostada boca abajo usando solamente una diminuta tanga que dejó al descubierto sus glúteos para que su masajista Flavia le amasara su torneado músculo.

“OMG!!! 😍Te amooo @flavialanini ❤️ Eres la mejor masajista del mundo 💕”, es el mensaje que acompañó la publicación.

De inmediato, Flavia se convirtió en la envidia de todos los fans de la regiomontana y se lo hicieron saber a través de los comentarios:

Como recordaremos, desde hace meses la regiomontana se mudo a vivir a Los Ángeles, California con su novio, el estadounidense Lewis Howes con quien recientemente cumplió dos años de relación.

Yanet García dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram al compartir un par de antiguas fotografías donde se hace evidente el cambio físico que ha tenido a través de los años.

La conductora de televisión escribió un mensaje de motivación para sus followers.

En reiteradas ocasiones les ha enviado mensajes de aliento y superación para llegar a sus objetivos en materia de acondicionamiento físico y estilo de vida fitness.

“Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Fit plan”, escribió.