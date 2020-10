Pedro Sola revela cuándo supo que sentía atracción por los hombres

Por primera vez y sin tapujos Pedro Sola decidió confesar detalles de su vida íntima y habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

El conductor de la emisión de espectáculos liderada por Pati Chapoy, Ventaneando, relató al canal de YouTube Escándala cómo fue que se dio cuenta que sentía atracción por los hombres.

“Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 o 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: ‘¿no te gustan las mujeres?’ Y le dije que no, entonces fue con mi abuela y le dijo: ‘hay que llevar al niño al doctor’, y mi abuela le dijo: ‘no, porque no está enfermo’.