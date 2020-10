David Zepeda rompe el silencio sobre su romance con Daniel Urquiza

Luego de que la periodista Elisa Beristain revelara a una revista de espectáculos que el famoso Rey de las extensiones, Daniel Urquiza, se habría quitado la vida por amor a David Zepeda, éste salió en su defensa.

A través de su cuenta en Instagram, el protagonista de telenovelas como Vencer el desamor, Médicos en línea, Por amar sin ley y más, compartió una foto de él en blanco y negro, acompañada de un directo mensaje.

“Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, escribió.