Ninel Conde se hace nuevo “arreglito” en la cara y luce irreconocible

Gracias TVNOTAS • ¡ASEGURAN QUE EL NOVIO DE NINEL CONDE TIENE UN HIJO AL QUE NO HA RECONOCIDO! #LarryRamos se encuentra en el ojo del huracán, pero esta vez las razones no los problemas legales que enfrenta; sino porque ha salido a La Luz que el empresario tiene un hijo, del cual no se ha hecho cargo. Durante el programa de #Youtube @ChismeenVivo el conductor @JavierCeriani presentó una plática que tuvo con Oriani, una mujer venezolana que fue pareja de ramos y que resulta ser la madre del pequeño; donde hizo tremendas declaraciones sobre la nueva pareja del ‘Bombón asesino’: “Yo todo el tiempo le pedía a Dios que pasara algo, que apareciera alguien, porque obviamente yo sabía que no había hecho daño sólo a mí; sino que a otras mujeres; pero la única que salió embarazada fui yo”, dijo. Oriani, también reveló que Ramos la espiaba por un GPS que le mando poner a su carro; además de que la grabó sin su consentimiento en situación privadas, y compartió las imágenes con otros hombres; por lo que lo único que pide es justicia. Sobre el menor reveló que Larry no sólo no lo ha reconocido, sino que, además niega su paternidad: “Está siendo un padre irresponsable y está fomentando el abandono infantil y cuando empieza a irle bien nos abandona y se desentiende de todo. No tenía para pagar las cuentas y yo tenía que pagarlas, fuimos pareja un tiempo y fue cuando quedo embarazada”, señaló ¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu FUENTE: TVNOTAS