Andrea Legarreta y el bikini de tanga más sexy que ha usado

Andrea Legarreta no solo es famosa por su indudable talento frente a las cámaras, también por posee un gran belleza y una figura envidiable.

Misma que ha conseguido a base de esfuerzo, disciplina y sus rutinas de ejercicios. Por eso, su reciente foto no pasó desapercibida.

En diversas ocasiones ha compartido con sus seguidores postales donde presume su anatomía en bikini, pero la más reciente ha sido una de las favoritas de sus fans pues ha dejado al descubierto la poderosa retaguardia de la presentadora.

Enfundada en un bikini negro y un mini vestido tejido del mismo color, la conductora del programa “Hoy” posó de perfil y presumió los magníficos resultados del ejercicio.

“Solo hay que mirar atrás para recordar cómo llegaste hasta donde estás ahora. La vida es hoy”, se puede leer en la sensual postal.

Como era de esperarse, la imagen no fue indiferente para nadie y en los comentarios le hicieron saber lo increíble que lucía.

El contagio de la conductora

Luego de tres semanas de ausencia tras haber dado positivo a COVID -19, Andrea Legarreta se reincorporó el 21 de septiembre a su trabajo como presentadora de Hoy.

La también actriz pasó momentos de incertidumbre con la enfermedad, pues no sólo ella sino que también su esposo Erik Rubín y sus hijas resultaron contagiadas.

Ella sufrió una neumonía que la mantuvo internada en el hospital. Aunque el susto fue grande y ya pasó, ha revelado que no bajará la guardia y por el contrario continuará extremando precauciones.

Durante una entrevista dijo que pese a que ya dio negativo a una reciente prueba, gracias a lo cual pudo regresar a sus labores, pero sus pulmones han quedado algo resentidos, por lo que deberá esperar un tiempo más para poder recuperarse completamente.

“Ahorita no están al 100% mis pulmones porque lleva algo de tiempo pero estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado el 100% del olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión”.