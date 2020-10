Extremadamente delgada y muy sexy, así fue la aparición de Adele en SNL

La impresionante pérdida de peso de Adele ha sido uno de los temas más polémicos y comentados en los últimos meses.

Por eso no dudó en bromear sobre su nuevo aspecto en su debut en el programa Saturday Night Live, transmitido la noche del sábado.

Fue la primera vez que la cantante presentaba el programa estadounidense y era algo que la asustaba, confesó hace poco.

“Prefiero ponerme unas pelucas, tomar una copa de vino o seis y ver qué pasa”, declaró.

Durante su intervención manifestó que sus éxitos más reconocidos internacionalmente se deben a los malos momentos que ha pasado en su vida.

Adele lleva cinco años sin sacar un nuevo álbum, y desde los premios Grammy de 2017 sin aparecer en televisión.

Tras anunciarse su participación en el programa, se empezó a especular con la posibilidad de que coincidiera con la publicación de un nuevo álbum, pero ella despejó las dudas diciendo que quería que esta aparición fuera un “momento independiente”.

Adele on The Bachelor is the crossover we didn’t know we needed #SNL pic.twitter.com/ohN1hnWbsk

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) October 25, 2020