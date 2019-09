VIDEO. "Saturday Night Live" despide a nuevo comediante por bromas racistas

El programa de comedia "Saturday Night Live" despidió al comediante Shane Gillis apenas cuatro días después de ser contratado tras salir a la luz una serie de comentarios homófobos y de chistes racistas sobre chinos que hizo en el pasado.

Videos de Gillis hablando de "chinks" (un término despectivo usado en Estados Unidos para referirse a los chinos) y haciendo comentarios homofóbicos, fueron compartidos en redes sociales poco después del anuncio de su entrada al tradicional show de la cadena NBC el jueves pasado, lo que desató una avalancha de críticas por la contratación.

Shane Gillis doesn’t call Asians “chinks” or make fun of them like this to push boundaries. This isn’t comedy. This is hate. SNL continuing to employ him is a huge disgrace. Cancel culture has its excesses but this is a case for appropriate accountability. pic.twitter.com/G5UH3E2IGg

— Eugene Gu, MD (@eugenegu) September 14, 2019