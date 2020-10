Karol G deja ver sus senos en transparente vestido y sin nada abajo

Después de las críticas que recibió por su aumento de peso y por su relación con Anuel AA, Karol G ha regresado con todo y más sensual que nunca.

Hace algunos días, la cantante lanzó su nuevo videoclip “Bichota“, el cual ya ha tenido un gran éxito con más de seis millones de visualizaciones en YouTube.

Pero no ha sido el clip lo que ha llamado la atención de sus millones de fans, es porque ella se deja ver sin ropa interior y bailando muy sensual.

Tras los miles de piropos, la famosa decidió compartir algunas fotografías de esas candentes escenas para tocar el tema de la sexualidad.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano… Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo 🌹 Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias.

Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA! 🔥”, expresó.

En las mismas se le mira utilizar una tanga roja y un vestido púrpura transparente dejando claro que no lleva sostén. Inmediatamente las imágenes se llenaron de piropos subidos de tono y ya rebasan los tres millones de likes.

“Me encanta como piensas baby 👑😘”

“Pppppffff😍🔥 LA MÁS DURA!”

“Espectacularmente hermosa mi reina bella 😍😍😍😍 “

“Me estremecí obviamente 😍”

“Qué tatto más bello”, “Mamasita”

Ver esta publicación en Instagram 🅱️🔥 Mi parte Favorita 🥀 Cual es la tuya ??? Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 24 Oct, 2020 a las 11:50 PDT

La cantante, ¿soltera?

Ya han pasado semanas y los rumores sobre una separación entre Anuel AA y Karol G siguen cobrando cada vez más fuerza. Todo se potenció luego de semanas de hermetismo por parte de la estrella colombiana.

Como era de esperarse, su vuelta a Instagram ha generado una revolución de aquellas interrogantes, especialmente porque muchos consideraron un mensaje que escribió como una provocación al rapero.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía luciendo un estilo bastante fresco y deportivo con una camiseta ancha y gorra. Al pie del post, escribió: “Esta perra ya está lista ¿y tú?”.