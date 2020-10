Las 3 películas guatemaltecas preseleccionadas para los Oscar 2021

View this post on Instagram

¡Con mucha emoción les compartimos que La Llorona se encuentra dentro de la lista de preselección para representar a Guatemala en los Premios Óscar 2021! 🥳🏆 La Llorona, junto al Apostolado y Luz, son los largometrajes que estarán compitiendo para representar a Guatemala en la categoría de "Película Internacional" en la 93º edición de los Premios Oscar 2021. ¡Muchas felicidades a todo el equipo de la película y sobretodo muchas gracias al público que siempre nos ha apoyado!