Lady Gaga desata la locura al posar en topless y lucir muy sexy

Pese a que el mundo este en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, la agenda de Lady Gaga no ha descansado.

Al contrario, la cantante se encuentra en un excelente momento en su carrera, pues hoy se anunció que arrasó con las nominaciones a los MTV EMA 2020.

Sin embargo, no es por eso que llamado la atención en las redes sociales, pues recientemente hizo una publicación que enamoró a sus fans ya que aparece en topless.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como es el nombre real y completo de la reconocida artista, disfruta del éxito de sus productos de su nueva marca de maquillajes “Haus Laboratories”.

Ella compartió una osada fotografía en su cuenta de Instagram personal que se llevó todas las miradas, pues se puede ver a la norteamericana en el suelo rodeada de sus mencionados productos.

En cuestión de horas, su foto superó los dos millones de likes y cerca de 13 mil comentarios en la red de la camarita.

Los éxitos continúan para Lady Gaga y en esta ocasión es una de las artistas que lidera los premios MTV Europe Music Awards 2020 con siete categorías.

De cerca, le siguen Justin Bieber y la banda surcoreana BTS con cinco nominaciones.

En la nueva edición de los premios, destacan las nominaciones a Mejor Video y Mejor Canción en colaboración con Ariana Grande para realizar “Rain On Me”.

También está en la lista para obtener el galardón de Mejor Artista y Mejor Artista Pop. Por otro lado, está la categoría a Mejores fans, donde también aparece.

En la categoría de mejor artista latino, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna.

El show se emitirá a través de MTV el 8 de noviembre y los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 2 de noviembre.

📢 #MTVEMA VOTING IS NOW OFFICIALLY OPEN!!!!!! 📢

Make sure to vote for your faves at ✨ https://t.co/y6i2iDPOjo ✨ pic.twitter.com/y9VDQ7nMdc

