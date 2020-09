“Luis Miguel, la serie”: Revelan al elenco de la segunda temporada

Luego de varios meses de haber anunciado la segunda temporada de la exitosa bioserie del cantante Luis Miguel, Netflix dio a conocer el elenco que formará parte de esta segunda entrega.

A través de las redes oficiales de la producción, se dio a conocer que se integrarán nuevas actrices y actores que le darán vida a algunos personajes importantes en la vida del cantante mexicano.

Debido a que en esta temporada podremos ver una faceta más madura, el elenco tiene algunas modificaciones importantes en el elenco; por lo que también es de esperarse conocer pasajes mucho más polémicos de la vida de “El Sol“.

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on Jan 7, 2020 at 7:15am PST

Debido a la pandemia, las grabaciones estuvieron que retratarse; sin embargo, hasta ahora se han confirmado los nombres de Macarena Achaga como Michelle Salas y Valery Sais, le dará vida al mismo personaje pero de niña; por lo que probablemente haya saltos en el tiempo durante la narración.

Por otra parte, Axel Llunas, será Sergio Basteri, el hermano menor del artista. Axel es hermano de Izán.

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on Sep 29, 2020 at 6:59am PDT

Además de estos tres nuevos integrantes, también se suman Teresa Ruiz como Azucena, Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi, Juan Ignacio Cane como José Pérez, Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles.

También vuelve Diego Boneta, Camila Sodi, Juanpa Zurita y César Bordón. Pilar Santacruz volverá a dar vida a Sophie (Stephanie Salas), mientras que Martín Bello interpretará otra vez al famoso tío Tito.

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on May 21, 2020 at 10:30am PDT

El anuncio de estos nuevos personajes sugiere que se hablará del distanciamiento de Luis Miguel con su hija Michelle, aunque no está claro si aparecerá el personaje de Aracely Arámbula, pues ella fue clave para el acercamiento del cantante con su hija.

Sin embargo, en varias ocasiones “La Chule” ha expresado su nulo interés en ser retratada en la producción de Netflix, e incluso advirtió que podría tomar acciones legales en caso de que no se acate su voluntad.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco”, declaró.