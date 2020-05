Aracely Arámbula impacta con blusa transparente que deja poco a la imaginación

Impresionante, esa es la palabra que los fanáticos utilizan para describir el físico que presume Aracely Arámbula a sus 45 años de edad.

Hace unos días la protagonista de "La Doña" puso de cabeza a sus seguidores con una foto de infarto recordando a su personaje Altagracia en uno de los momentos de la novela.

En la imagen, ella aparece vestida con una blusa de encaje, transparente y un escote revelador, la actriz definitivamente impresionó.

"Que Alegría que Altagracia si sigue volando a otros países muy pronto en Africa" escribió junto a la foto.

Como era de esperarse, de inmediato varios de sus millones de seguidores demostraron todo el amor que sienten por ella halagando su belleza y felicitándola por el papel.

"Amamos a Altagracia, la queremos en México"

"Eres la mejor del universo, besos"

"Mi sister Altagracia ❤️❤️❤️ como no amarla. Ella hace la cuarentena en avión 😂"

"Ansiosa de que ya la suban a Netflix 😍😍😍😍🌟👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼"

"Omg sos tan hermosa😍😍😍"

Detalles

Arámbula reveló algunos detalles de su actual situación sentimental y de cómo ha transcurrido su vida desde que comenzó la cuarentena por coronavirus.

En una conversación con su amigo, el doctor César Lozano, la madre de los hijos de Luis Miguel señaló que su primer beso lo dio en la secundaria, confesión que sirvió para recalcar que siempre ha sido una persona muy enamoradiza.

"Yo he tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada", mencionó en la charla transmitida por Instagram live.

La protagonista de La dueña aprovechó para hablar de su actual relación amorosa: "No tengo un novio público, pero sí tengo un amor".

"Sí tengo un galán, pero no me gusta (mostrarlo). Y mis amigos muy cercanos lo saben. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto. Ya con uno que se bese en la televisión es suficiente", reiteró la actriz originaria de Chihuahua.