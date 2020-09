Maribel Guardia publica sexy foto y sin querer muestra su lencería

Maribel Guardia se ha colocado como una de las celebridades más sensuales de la farándula mexicana, pues su belleza y perfecta figura siempre llaman la atención.

La actriz ha participado en algunas exitosas producciones de Televisa; sin embargo, hoy no fue por su talento que su nombre acapara los titulares.

Fue a través de Instagram que la costarricense logró ocasionar un gran alboroto con una de sus reciente fotografías, donde por un pequeño descuido terminó mostrando su ropa interior.

En la imagen podemos verla luciendo un diminuto vestido posando muy sensual y con una taza de café en la mano. Los usuarios de inmediato notaron que se miraba el calzón.

Solo bastaron unos minutos para que la publicación causara todo tipo de reacciones de sus fans, y alguno que otro comentario subido de tono. Además, más de 80 mil likes.

Maribel Guardia estrenó un programa este lunes por redes sociales y lo hizo contando un tema bastante duro, ya que habló de abusos físicos y de intimidad que vivió cuando era una niña.

Ella confesó que, cuando vivía en Costa Rica, le tocaba caminar por la avenida Central cuando era apenas una niña, en distintas ocasiones, varios hombres abusaron de ella al meterle la mano por debajo de su falda.

“Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquitilla en la escuela, me tocaba cruzar toda la avenida central y tenía yo 11 años o 12… y varias veces me metieron la mano por mi falda y era aterrorizante. Yo iba con mi faldita agarrada para que no me faltaran al respeto. Es terrible lo que pasamos las mujeres”, expresó la también cantante.