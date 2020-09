Novia de Zac Efron es víctima de fuertes comentarios por su físico

View this post on Instagram

English below. Ну и чтобы передознуться парочками на сегодня – Зак Эфрон и его девушка в Байрон-Бей. Несколько месяцев ходили слухи, что Зак встречается в Байрон-Бей с местной официанткой Ванессой Валладарес (Вальядарес) и даже хочет переехать жить в Австралию из-за этой девушки. И вот наконец они прошлись за ручку, подтвердив все слухи. Ванесса и Зак начали встречаться в июле. За это время Ванесса бросила работу, переехала в особняк Зака, расположенный в районе Белонгил-Бич прямо на берегу океана, и они отдохнули на местном горнолыжном курорте *слёзы умиления* Также, СМИ сообщают, что жители Байрон-Бей недовольны новым соседом, т.к. этот голливудский понаехавший привлекает слишком много внимания, что влечёт за собой повышение цен на недвижимость, услуги и продукты. Zac Efron has confirmed his relationship with Byron Bay local Vanessa Valladares. Following months of romance speculation, the couple were spotted holding hands for the first time on Friday. Zac reportedly met Vanessa in July when she was working as a waitress in Byron Bay. She's rumoured to have quit her job and is said to be staying with Zac at Belongil Beach. Just last week, the pair returned from a skiing holiday in Thredbo. #ZacEfron