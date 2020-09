Bárbara de Regil mostró su abdomen real y sin posar para las fotos

View this post on Instagram

Mírate al espejo y valora lo que ves ahí 🙏🏻😍 ERES TÚ … Y eres lo único que tienes por el resto de tu vida … agradece 🙏🏻♥️ LÚCETE !!! para eso naciste para BRILLAR. Para VIVIR✨ para SER FELIZ para AMAR con todo tu corazón♥️ No para esconder partes de tu cuerpo ….. Calladita no te ves más bonita… NO . Tu eres hermosa cuando luchas✨ cuándo buscas ser mejor versión 👊🏻 Cuando dices las cosas como son ☺️ Cuando cuidas a los que amas ♥️ Cuando comes sano por que te amas ♥️ No reprimas tu esencia 🙏🏻 L U C E T E