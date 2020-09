¿El amor de su vida? Belinda ya se tatuó las iniciales de Christian Nodal

Belinda está celebrando su primer mes de novios con Christian Nodal y ahora, gracias a un tatuaje, dejó en claro que él es el amor de su vida.

Después de sorprender con fotos de su celebración por todo lo alto, que incluyó una romántica cena y un intercambio de costosos regalos, así como un pastel y detalles decorados con un oso y una ratoncita, la famosa pareja llevó sus muestras de amor un paso más allá al tatuarse.

En Instagram stories, el cantante mostró los dibujos que se hicieron en sus manos, en donde destacó un “4”, (y es que fue un día 4 cuando inició su romance).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ella se tatuó ya las iniciales de Nodal en un pequeño corazón en el tobillo, que tenía destinado para el amor de su vida.

En una entrevista de diciembre de 2017 con el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que ese pequeño corazón lo tenía guardado para poner las iniciales del hombre de su vida.

“¿Qué letra crees que pueda estar ahí?”, le preguntó Infante, a lo que la joven cantante respondió un tanto triste:

“No tengo ni idea. Esa pregunta no tiene respuesta. Por ahora mi amor incondicional son mis fans, mi familia, todo el público que me apoya, todas las personas que me han ayudado cuando me he caído”.