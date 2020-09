Se cancela de nuevo el concierto de Guns N’ Roses en Guatemala

El concierto de Guns N’ Roses en Guatemala fue cancelado por segunda ocasión, la pandemia del coronavirus Covid-19 provocó que la banda de rock no visitará territorio guatemalteco.

“Luego de analizar la evolución del Covid-19 y los lineamientos gubernamentales para la realización de espectáculos públicos en el país se ha tomado la decisión de cancelar el concierto de Guns N’ Roses en Guatemala que estaba programado para el 18 de noviembre próximo”, aseguró la productora SD Concerts Guatemala por medio de un comunicado.

Tour update for all our friends in South America 🌹 pic.twitter.com/dl3DpAbnpj — Guns N' Roses (@gunsnroses) September 5, 2020

SD Concerts Guatemala manifestó que “su prioridad es y será siempre la salud y bienestar de todos”.

Devolución del valor de la entrada

Según la productora, el proceso de devolución será coordinado por medio de TodoTicket, que comunicará en los próximos días los pasos a seguir para devolver el valor de las entradas y los protocolos de salud para el mismo.

¿Qué banda es mejor, Nirvana o Guns N’ Roses?

Kanye West ha sido cuestionado por sus fans para elegir su banda favorita de rock entre dos pesos pesados del género, Guns N’ Roses y Nirvana.

West avivó el debate en Twitter publicando una imagen con el mensaje, “Guns n Roses o Nirvana … Ambas mis favoritas”.

A (live) tale of two cities #NITL Houston, TX & Mexico City tonight on YouTube at 7pm EST 🔥 https://t.co/LKBJs0O4wV pic.twitter.com/59kULrJ7ow — Guns N' Roses (@gunsnroses) August 28, 2020

Aunque el rapero abandonó la controversia de manera rápida, los fans publicaron una serie de mensajes como, “Nirvana fue revolucionaria pero no pudo haber pasado sin GnR” comentó un usuario, “GnR fue el enlace entre las hair bands y el grunge. Ellos fueron el inicio del fin de la época del glam rock. Nirvana selló el trato”.