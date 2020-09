Villano de Televisa, Rafael Rojas, captado viviendo como indigente

View this post on Instagram

1989: Salma Hayek y Rafael Rojas fueron la pareja protagónica de la segunda versión de Teresa para la TV mexicana (la primera en 1959 fue Maricruz Olivier y en 2010 con Angelique Boyer la 3era). #mexico1989 #medasmiedoteresa #teresa #mimibechelani #salmahayekstyle #salmahayekjimenez #rafaelrojas #telenovelamexicana #mexico80s #decada80s90s #mexicoretro #retromexico #méxicoretro #nostalgiamexico #nostalgiamexicana #lookochentero #antonioserrano #decada80s #enlosochentas #mexicansoapopera #teresachavez