Filtran foto de cómo luce ahora el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas

Estas son las fotos que circulan de el supuesto hijo de #AdelaNoriega y el presidente de #Mexico #CarlosSalinas Por cierto ya se aclaró que las fotos son falsas, pero el periodista Jorge Carbajal mencionó que el hijo si existe y que se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega, tiene 32 años y vive en South Beach Florida, donde se hace cargo del negocio de su mamá, una inmobiliaria que tiene desde hace años.