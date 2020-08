FOTOS. Thalía celebra su cumpleaños en bata y sexy lencería

Thalía celebró un cumpleaños diferente, pero no menos especial, pues cumplió 49 años rodeada por su familia y con el lanzamiento de varios de sus proyectos.

Uno de ellos es su línea de ropa interior, así que no dudó en dejar al descubierto el esculpido cuerpo que ha presumido desde el inicio de su carrera en la década de los 80.

Con el sentido de humor que la caracteriza, la cantante realizó diversas publicaciones para celebrar la llegada de un nuevo año, pero sorprendió a todos al lucir diminuta lencería y presumir su estrecha cintura.

“¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana ‘La Luz'”, expresó en su mensaje.