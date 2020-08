Mira qué actor iba a interpretar a don Armando en “Yo soy Betty, la fea”

Antes de “Yo soy Betty, la fea“, Jorge Enrique Abello tenía casi una década brillando en la televisión colombiana, pero no fue hasta que interpretó al atractivo, impulsivo y neurótico “doctor Armando Mendoza” que se consagró internacionalmente.

Con una personificación impecable, el actor se destacó en la piel del presidente de Ecomoda, que él mismo ha descrito como un “anti-héroe”.

A más de 20 años del estreno de la novela, sigue siendo reconocido con el nombre del gran amor de Beatriz Pinzón Solano.

Sin embargo, él llegó a interpretar al personaje solo por una serie de eventos afortunados, pues Fernando Gaitán tenía pensado a otra persona para ese papel.

Así fue la revelación del actor

“A mi Fernando Gaitán me llamó para hacer una novela que se llamaba Hasta que la plata nos separe, me dio el personaje principal (…). Lo estudié todo y le dije ‘perfecto, listo, hagámoslo’, me encantó”, relató.

“Y de pronto, en RCN le pidieron a Fernando que no escribiera Hasta que la plata nos separe, sino una telenovela que estaba guardada hace mucho tiempo en su escritorio, que se llamaba Yo soy Betty, la fea porque era más propicia para el tema económico que en ese momento estaba viviendo el canal”, añadió.

Según contó Abello, Gaitán se disculpó con él por el cambio de planes y le contó que lamentablemente para esa novela ya tenía en mente otro colega para ser el protagonista masculino.

“Fernando me llamó y me dijo ‘mira, Jorge Enrique, lo siento, ya no voy a contar con tus servicios, porque ya no voy a hacer Hasta que la plata nos separe, sino que voy a hacer una novela que se llama Yo soy Betty, la fea, y me gustaría que la hiciera Guy Ecker’ (…) Y yo le dije ‘no, pues yo contra Guy Ecker no voy a competir”.

Mientras estaba en los foros, Jorge Enrique se prestara como apoyo para ser ‘don Armando’ en el casting de las actrices que deseaban el rol de ‘Betty’; son embargo, la producción quedó impresionada con su actuación.

“En esa época estaban haciendo casting para otras novelas, entre esas una que se llamaba Lolita. Yo iba a hacer el bobo. Yo me gané ese casting (…) Y por la tarde, John Bolívar, que era el jefe de casting de RCN, me dijo ‘Oye Jorge Enrique, es que tengo como 12 actrices que toca hacerles el casting para el personaje de ‘Betty’, y necesito alguien que me ayude de ‘partner’ de ellas y yo le le dije: ‘Yo te ayudo”, narró. “Ese día me tocó besar a 12 actrices y burlarme de ellas”.

Al día siguiente, ninguna de las aspirantes se había ganado el rol pero él sí se ganó el protagónico, sorpresivamente y sin pensarlo, lo rechazó.

“Al otro día me llamaron de RCN y me dijeron: ‘mira, no escogimos a ninguna de las actrices, pero a ti sí, ¿quieres ser ‘don Armando?’, y le dije ‘no, yo ya tengo el bobo de Lolita’, que me encanta, que es un personaje chévere, que puedo jugar (…) Entonces duraron como 20 días convenciéndome y yo no quería ser ‘don Armando”, afirmó.

Un rotundo éxito

Afortunadamente, los productores lograron convencerlo y, cuando Jorge Enrique finalmente leyó el libreto, se enamoró de la historia.

“Me convencieron y ahí comencé a leer la historia. Cuando la leí, dije: ‘Esto es algo excepcional a lo que hemos hecho durante todo el tiempo en series y novelas y fue tan excepcional que los únicos que creíamos que eso iba a funcionar éramos nosotros porque el resto de las personas que estaban alrededor de nosotros decían: ‘¡No pueden hacer una novela con una protagonista fea!”, se acordó.

Él y todas las demás personas demostraron que tenían razón cuando arrasó en los índices de audiencia nacional desde su estreno en 1999.

Posteriormente, tras su final en mayo de 2001, la novela corrió como pólvora a través del mundo donde ganó tanto éxito como en el país que la creó.

En la actualidad, el melodrama se ha emitido en más de 180 países, se ha doblado a 25 idiomas y cuenta con casi 30 adaptaciones en el mundo.

Asimismo, en 2010 fue declarada oficialmente por el libro Guinness de récords como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.