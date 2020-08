Christina Aguilera muestras sus exuberantes curvas sin ropa interior

Christina Aguilera fue en una época una de las cantantes más famosas, no solo por su increíble calidad vocal, sino por su belleza.

Rubia, delgada y de ojos azules como dos brillantes zafiros, la cantante supo conquistar un buen ejército de fans, incluso se habló de una rivalidad con Britney Spears.

Hace unos años la pasó muy mal y sufrió de sobrepeso, recibiendo decenas de críticas. Sin embargo, pero logró recuperarse y volver a tener una figura envidiable y que no deja de presumir.

Hoy, con casi 40 años, está brillando más que nunca y lo demuestra a diario en sus redes sociales.

Hace unos días publicó en su cuenta de Instagram oficial unas fotografías que se llevaron todas las miradas de sus followers.

En las mismas se puede ver la cantante con sus labios pintados de rojo luciendo un vestido blanco, ajustado y mojado dejando ver de más.

Christina Aguilera lanzó el video de “El Mejor Guerrero”, un tema de la nueva adaptación que Disney ha realizado de Mulán.

La película llegará a Disney+ el 4 de septiembre. Esta composición es la versión en español de Loyal Brave True, escrita por Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan y Billy Crabtree.

Este tema se lanzó el pasado mes de marzo, pero tras varios retrasos en el estreno del film a causa de la crisis del coronavirus, su videoclip se ha estrenado en este mes de agosto de 2020.

#ElMejorGuerrero out tomorrow! Disney has always been the beginning of many magical things & I’m proud to now share this one! 💫🌟💛 pic.twitter.com/A0oksQBWTK

— Christina Aguilera (@xtina) August 13, 2020