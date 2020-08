Sherlyn habría pedido a brujo hacer “trabajito” contra Andrea Legarreta

Desde que quedó embarazada, Sherlyn se alejó de las cámaras para cuidarse y posteriormente atender a su bebé; ahora su nombre se vuelve tendencia.

La actriz mexicana está en conflicto con un brujo conocido como Jorge Clarividente, quien supuestamente fue agredido para que no revelara el nombre del padre del niño.

Pero hoy, el supuesto brujo dijo que en su momento ella le pidió un “trabajo” para que Andrea Legarreta se viera afectada y saliera del programa Hoy.

Este escándalo subió de nivel cuando Clarividente interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la artista por amenazas y pidió protección pues supuestamente teme por su seguridad.

Además dijo que tiene audios que la incriminan, pues afirmó que ella le pidió hacer brujería para afectar a Andrea Legarreta por unas supuestas declaraciones en su contra que habría hecho en Hoy.

Sumado a que ella envidia su trabajo en el matutino. Así lo dijo Jorge Clarividente:

“Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma en el programa, estaba emputada, me dijo: ‘mira, como dijo Alfredo Adame: ‘ésta es ¡una perra!’ Tengo los audios, ahora sí les paso los audios (…) No fue del teléfono de la señora, pero me dijeron: ´deja de estar hablando, tú no eres nadie, nadie te va a creer; yo soy la famosa, tú lo que quieres es cámara, ¿qué no entendiste la última vez?”.

Además reiteró que las amenazas ya han trascendido a sus hijos, por lo que le preocupan sus vidas, además de declarar que “temo que dejen a mis hijos sin su padre”:

En mis redes sociales recibí un mensaje que decía ‘Qué bonita está tu hija’, mi hija no tiene que meterla aquí para nada. Tengo tres hijos, son clarividentes y sanadores y ellos saben perfectamente de quién, no hubo necesidad de decirle nada. Yo no lo había visto hasta que mi hijo de 10 años me dijo: ‘Papi mira lo que te acaba de mandar Sherlyn’

Ante esto, Jorge dijo que él se negó pues él no se dedica a “quitar el pan de cada día” a otras personas sólo por capricho.

La actriz se defiende

Por su parte, ella ya se pronunció sobre este tema y dijo que se encuentra impresionada por lo que dice Jorge y afirmó que es completamente falso.

Señala que la relación entre Andrea y ella son muy buenas amigas, por lo que dijo que no han tenido problema alguno y que cuando los tuvieron, ambas platicaron como “mujeres adultas”.