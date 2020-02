Lambda García pide disculpas por "rechazar" ser el padre del hijo de Sherlyn

Durante una entrevista al programa Ventaneando Lambda García reveló que Sherlyn, una de sus mejores amigas, le propuso ser el padre de su hijo.

Sin embargo, el actor rechazó la propuesta, pues ello implicaría que él también se hubiera tenido que comprometer con bebé al cien por ciento, cosa que no busca en este momento de su vida.

"Me dijo: ‘Oye, mi amor, vamos a hacer un pacto’ y le dije no. Para mí sería muy difícil, es complicado siendo amigo, dar la semilla porque, al fin de cuentas, no te puedes deslindar al 100%, entonces si quiero tener un hijo lo tendría yo, pero está complicado", confesó.