Galilea Montijo y Andrea Legarreta reciben regaño estando en camerinos

Tras terminar la emisión del lunes del programa matutino Hoy, las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta recibieron un fuerte regaño.

A través de redes sociales circula un video en el que se ve a las titulares de la producción de Magda Rodríguez en uno de los camerinos de Televisa, cuando de repente el comediante Paco de Miguel les da un fuerte regaño por usar una de sus conocidas frases.

Ante el bochornoso momento que las amigas vivieron, no les quedó más remedio que quedarse calladas. Fue la misma Gali quien compartió las imágenes.

Hace unos días, la exuberante mujer sufrió tremenda caída cuando se dirigía al foro del programa Hoy. Y es que la fuerte lluvia hizo que la tapatía derrapara por el suelo y sufriera una tremenda caída.

A través de su cuenta de Twitter, Alex Kaffie fue de los primeros en dar a conocer la caída de la conductora.

Cabe resaltar que, casi de forma inmediata, ella fue trasladada al servicio médico de Televisa. Durante la transmisión en vivo del programa se informó que Montijo habría sufrido una lesión en la rodilla derecha.

Entre risas, y a través de un video la mujer de 46 años confesó cómo fue que sucedió la terrible caída.

"Creí que estaba en Guerreros, pero no. Me resbalé, es que ve mis tenis. Si me mareé un poquito, ¿sabes qué es lo peor? Que no traía agua de Jamaica. Eso sí me da coraje", enfatizó la conductora en el programa.