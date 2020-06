Ricky Montaner causa polémica al darle un beso en la boca a Camilo

View this post on Instagram

¡TE VOLVISTE LOCO, @rickymontaner! 😂 ⠀ ⠀ En medio de la cuarentena en Miami, la familia Montaner se divierte y así lo muestran en sus redes, esta vez con un challenge. ⠀ En la cuenta oficial de @mauyricky, el dúo que tiene con su hermano, planteó un nuevo desafío y subió un video.⠀ En el inicio del video, el músico propone a su hermana menor @evaluna que cierre los ojos para darle un piquito. Luego, hace lo mismo con su papá @montaner y su cuñado @camilomusica. ⠀ Aunque no tardaron en llegar los comentarios negativos de varias personas que se encontraban en disgusto con el nuevo desafío del artista. "Los re banco siempre, pero esto a mí sola me parece un horror", "Yo creo que ya definitivamente te falta un tornillo", fueron algunos de los comentarios. ⠀ ⠀ Para vos, ¿fue un simple challenge o estuvo mal? 🤔⠀ ⠀ #SonideraEnCasa⠀ #EnciendeLaFiesta🔥