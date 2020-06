Lizbeth Rodríguez se somete a cirugía para que ya no le digan "caballo"

Lizbeth Rodríguez suma más de 12 millones de seguidores en Instagram y por eso se mantiene en constante actividad para mantenerlos entretenidos, pues ellos están pendientes todo el tiempo de lo que viste, hace o dice.

Pero pese a la cantidad de fans, Algo que no la ha dejado en paz a lo largo de los años es que la gente en las redes sociales se burlar de su dentadura, a tal grado que algunos haters la compararon con un caballo.

Por eso la influencer de 26 años decidió someterse a una intervención estética para perfeccionar la apariencia de sus dientes y se mostró muy feliz y agradecida por el resultado.

La clínica de estética dental compartió cómo fue el procedimiento aplicado a la dentadura, también le agradecieron por haberlos escogido.

"Gracias por confiarnos tu hermosa sonrisa. Tu sonrisa perfecta y soñada en tan solo 5 horas!!! No dolor, no desgastamos tus dientes, lo que hacemos es mediante una técnica de láminas de composite mejoramos forma, tamaño, textura y color de tus dientes".

Y así relató la mexicana su experiencia y el resultado del retoque dental:

"El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona, ahora que lo pienso no sé por qué no me atreví a hacerlo antes pero creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida".

Atrevida

Lizbeth deleitó a sus seguidores en Instagram con una atrevida fotografía en la que por poco expone su pecho enfrente de su novio. Ella compartió algunas imágenes al lado de Esteban VillaGómez para celebrar un mes más de noviazgo y en la primera de ellas por poco y enseña de más.

En la fotografía se puede ver a Liz con un sostén negro y jala los tirantes del mismo hacia los lados, haciendo más prominente el escote y corriendo el riesgo de que su pecho saliera en la imagen, con su galán a un costado.