Hacen pedazos a Inés Gómez Mont por su "cadavérico" físico y exceso de filtros

Debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, Inés Gómez Mont le ha tocado que pasar de ser mamá a maestra de sus hijos, así como miles de mujeres en el mundo.

La conductora compartió una foto en sus redes sociales acompañada de sus pequeños después de una jornada de estudios; sin embargo, fue su físico lo que atrajo la atención.

Los fans no dudaron en preocuparse por su aspecto, pues en realidad en la foto no parece que fuera ella. Algunos, incluso señalaron que se parece "calavera".

Conductores de Ventaneando recordaron el tiempo que ella estuvo con ellos en TV Azteca y aunque algunos la defendieron, otros conductores no se midieron con las críticas.

Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Pedro Sola expresaron su sorpresa al verla tan cambiada, pues lucía extremadamente delgada y rubia.

Varios trataron de argumentar que era por motivos de salud, mientras los usuarios por su parte arremetieron sin piedad contra ella, diciendo que ya había sido muy extremo su cambio en apariencia.

Inés tuvo una conversación por Instagram Live con Jaime González y Alfonso Helfon, quienes son famosos por organizar eventos. Ellos la han ayudado en el bautizo de Bosco, como en algunas fiestas de cumpleaños de ella y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Inés y Víctor están casados por el civil, pero en los planes de la conductora sí está hacer una ceremonia religiosa.

"Quiero una boda en la playa, en Acapulco, pero sólo con la gente más cercana. Me he vuelto más selectivas y ermitaña. Quiero que mis hijos me entreguen y tenerlos a todos en una mesa", detalló, y agregó, ¡prepárense!. Y es que además aseguró que ha aprendido a que los eventos deben ser para ellos y no para la gente.