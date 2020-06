Televisa encuentra fotos del pasado de Kim Flores y las revela

La fama de Kim Flores sigue subiendo como espuma en las redes sociales. Actualmente, la esposa de Edwin Luna supera el millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

A pesar de que la modelo guatemalteca eliminó contenido de su pasado, los cibernautas se han encargado de mostrar algunas imágenes; esta vez fue el sitio web de el canal de Las Estrellas.

Lo que más ha impactado a sus los usuarios es la increíble transformación física de la sensual mujer, pues no cabe duda que se sometió a algunas cirugías.

Pero no cabe duda que la pareja del cantante mexicano siempre ha trabajado intensamente en su cuerpo. En una de las instantáneas se puede observar el marcado abdomen que siempre ha tenido Flores.

A los 16 años, su vida cambió cuando decidió comenzar su carrera como modelo, luego de que tomó un curso en el que le enseñaron desde pasarela, cómo vestirse correctamente y hasta dicción.

Conforme se abría paso en el modelaje, le llegó la gran oportunidad de formar parte del reality "Combate", en el que estuvo dos años y el cual la sacó de su zona de confort, ya que enfrentó fuertes miedos; además, gracias a él conoció al amor de su vida: Edwin Luna.

Pese a la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, este parece ser el año de Kimberly, quien no solo incursionó con toda una estrella fitness compartiendo sus rutinas de ejercicio, pues ahora va por más.

Y es que la modelo guatemalteca recién acaba de lanzar "Vacilar" una canción en género urbano con la que ingresa a la industria musical y espera poder posicionarse en el gusto del público.

"Me encanta la música regional mexicana, pero el urbano es algo que me gusta bailar, me gusta cantar y siempre lo he hecho. Quiero ponerle mi esencia, la sensualidad, el baile y quiero darle un toque diferente", contó.